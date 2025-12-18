ABD Hükümeti Ocak Ayında Helikopterle Uçağın Çarpıştığı Kazada Sorumluluğunu Kabul Etti

WASHINGTON, 18 Aralık (Xinhua) -- ABD Adalet Bakanlığı, ocak ayında başkent Washington DC yakınlarında askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği kazada federal hükümetin sorumlu olduğunu kabul etti.

ABD ordusuna ait Black Hawk tipi helikopteri ile American Airlines'a ait yolcu uçağı 29 Ocak'ta Reagan Washington Ulusal Havalimanı yakınlarında çarpışmıştı. Kaza, 20 yılı aşkın süredir ülke topraklarında meydana gelen en ölümcül uçak kazası olarak kayda geçti. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat, helikopterde ise 3 asker bulunuyordu.

Bakanlığa göre kazaya doğru kullanım konusundaki iki hata yol açtı.

Basında çıkan haberlerde bu hatalardan ilkinin, askeri helikopter pilotunun dikkatini sürdüremeyip helikopteri doğru şekilde kullanmayı başaramaması, ikincisinse Federal Havacılık İdaresi hava trafik kontrolörünün, idarenin talimatına uymayarak hava trafik kontrol prosedürlerini uygulayamaması olduğu belirtildi.

Sonuç olarak federal hükümetin kazadan sorumlu tutulduğu kaydedildi.