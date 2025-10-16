Haberler

ABD Hava Kuvvetlerine Ait Helikopterler Japonya'da Acil İniş Yaptı

Japonya'nın Kagawa eyaletindeki Takamatsu Havalimanı'na ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopter acil iniş yaptı. Acil inişlerin motor arızası kaynaklı olabileceği belirtilirken, maddi hasar veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 askeri helikopter Kagawa eyaletindeki Takamatasu Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Helikopterlerin uçuş amacı ve rotası açıklanmadı. Maddi hasar ya da yaralanma bildirilmedi.

Acil inişlerin motor arızası kaynaklı olabileceği belirtildi.

Havalimanı yakınlarındaki Ayakawa bölgesinde bulunan bir parktaki kameralar, helikopterlerin art arda inişlerini görüntüledi.

Kobe Shimbun gazetesinin haberine göre ise ofis çalışanı İşikawa Yosuke, inişler sonrası polis araçlarının ivedilikle havalimanı pistine girdiğini ifade etti.

Sivil havalimanı Takamatsu'dan iniş ve kalkışlı hava yolu seferleri aksamadı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
