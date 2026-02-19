ABD Güney Saha Komutanlığından Venezuela'ya ziyaret

ABD Güney Saha Komutanlığından (SOUTHCOM) Korgeneral Francis Donovan ve beraberindeki heyet, Venezuela'da yetkililerle görüştü.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Donovan'ın ABD'nin Venezuela İşleri Birimi Maslahatgüzarı Laura Dogu ve ABD Savunma Bakanlığı Vatan Savunması ve Amerika Kıtası'ndan sorumlu vekil müsteşar yardımcısı Joseph Humire ile başkent Caracas'ta temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Venezuelalı yetkililerle görüşmelerde bölge güvenliği ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan üç aşamalı planın uygulanması ile Venezuela'nın istikrara kavuşturulmasına yönelik adımların ele alındığı belirtildi.

ABD'li yetkililerin toplantılarda "Venezuela halkı ile ABD ve Batı Yarımküre için özgür, güvenli ve müreffeh bir Venezuela" hedeflerine bağlılıklarını yinelediği ifade edildi.

Ziyaret kapsamında Donovan'ın ABD'nin Caracas'taki diplomatik tesislerini korumakla görevli müşterek kuvvet personeli ve kurumlar arası ortaklarla da görüştüğü aktarıldı.

Temasların, Washington ile Venezuela'daki geçici yönetim arasında güvenlik işbirliği, bölgesel istikrar ve ortak stratejik hedefler doğrultusunda ilişkilerin geliştirilmesi çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi.