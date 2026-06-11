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ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye AMRAAM füzelerinin satışını onayladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 AMRAAM füzesi satışına onay verdi. Satışın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışına onay verdiğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerindeki füze satışının onaylandığı belirtildi.

Güney Kore'nin 70 AMRAAM füzesi ve 2 AIM-120C-8 AMRAAM güdüm ünitesi satın almak için talepte bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu satışın Güney Kore'nin savunma kapasitesini güçlendireceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının onay verdiği satışın yürürlüğe girmesi için Kongrenin de onayı gerekiyor.

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongreden herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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