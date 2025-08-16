ABD: Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz

ABD: Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilme sürecinin incelendiği belirtildi.

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu. Açıklamada, geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilme sürecinin incelendiği belirtildi.

İsrail'in ablukası altında kıtlık ve açlık tehdidi ile karşı karşıya kalan Gazze'ye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nden tepki çeken bir karar geldi.

"GAZZELİ BİREYLERE TÜM ZİYARETÇİ VİZELERİNİ DURDURUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.