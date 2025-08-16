ABD: Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu. Açıklamada, geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilme sürecinin incelendiği belirtildi.

İsrail'in ablukası altında kıtlık ve açlık tehdidi ile karşı karşıya kalan Gazze'ye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nden tepki çeken bir karar geldi.

"GAZZELİ BİREYLERE TÜM ZİYARETÇİ VİZELERİNİ DURDURUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.