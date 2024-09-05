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Beyaz Saray Yetkilisi: Gazze'de ateşkes anlaşması yüzde 90 tamamlandı

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ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığını ve tutuklularla esirlerin takası ile Philadelphi Koridoru ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

ABD'li bir üst düzey yetkili, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığını, anlaşma metninde 18 bölüm olduğunu, bunların 14'ünde anlaşıldığını açıkladı.

ANLAŞMA METNİNDE 18 BÖLÜM VAR, 14'ÜNDE ANLAŞILDI

ABD'li üst düzey bir yetkili, telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifinginde, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu ve görüşmelerdeki detayları değerlendirdi. ABD'li yetkili, şu an masada olan anlaşma önerisinin daha önce Hamas'ın temmuz ayında mutabık kaldığı metinle çok büyük oranda örtüştüğünü anlattı. Yetkili, anlaşma metninde 18 bölüm olduğunu, bunların 14'ünde anlaşıldığını ve önceki metinle aynı olduğunu, 1 bölümün teknik detaylarla ilgili olduğunu ve kalan 3 bölümde ise Filistinli mahkumlarla Hamas'ın elindeki esirlerin takasıyla ilgili detayların bulunduğunu belirtti.

"ATEŞKES ANLAŞMASININ YÜZDE 90'INDA MUTABIKIZ"

ABD'li yetkili, esir takasıyla ilgili bölümlerde halen müzakere edilmesi gereken başlıklar olduğunu kaydederek, "Esas olarak (ateşkes) bu anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalınmış durumda." dedi. Geçen hafta sonu İsrailli 6 esirin hayatını kaybetmesinin söz konusu müzakere sürecini belli ölçüde zora soktuğunu ve bunu kabul etmeleri gerektiğini ifade eden yetkili, şu anda öncekine göre daha az sayıda esir olduğunu ve bunun hem ABD hem İsrail tarafında hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Yetkili, buna rağmen esir takası konusunda ciddi mesafe alındığını ve bu konunun tamamen çözülebileceğine inandığını belirtti. ABD'li yetkili, "Tutuklu takası bu anlaşmanın temel bileşenlerinden biri ve şu anda müzakereleri sürüyor ancak Hamas'ın bu sürece dahil olması gerekiyor, aksi halde ilerleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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