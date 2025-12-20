Witkoff, Gazze ateşkesinin birinci aşamasında ilerleme kaydedildiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkesin birinci aşamasında ilerleme kaydedildiğini öne sürdü.

Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Florida'nın Miami kentinde Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla gerçekleştirilen Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Gazze'deki ateşkesin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşama için hazırlıkları ilerletmek üzere temsilcilerin bir araya geldiğini aktaran Witkoff, "( Gazze'deki ateşkesin) Birinci aşamasında, genişletilmiş insani yardım, rehinelerin cesetlerinin iadesi, kısmi güç çekilmeleri ve düşmanlıkların azaltılması da dahil ilerleme kaydedilmişti." ifadesini kullandı.

Witkoff, ateşkesin ikinci aşamasına geçme çalışmalarıyla ilgili görüşmede sivilleri korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla "birleşik bir Gazze yönetimi altında Gazze'de bir yönetim organının kurulmasının önemini vurguladıklarını" belirtti.

Toplantıda Gazze'nin iyileşmesi, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah için gerekli olan ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme, enerji, su ve diğer ortak kaynaklar konusunda işbirliği gibi konularla ilgili görüşüldüğünü bildiren Witkoff, "Bu bağlamda yeniden yapılanmanın sivil, güvenlik ve yeniden inşa aşamaları için geçici bir yönetim olarak Barış Kurulunun yakın zamanda tesis edilmesi ve faaliyete geçirilmesine desteğimizi ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Witkoff, toplantıda "Gazze için Kapsamlı Barış Planı'nın" aşamalarının masaya yatırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Başkan'ın (Donald Trump) 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz ve tüm tarafları yükümlülüklerine uymaya, itidal göstermeye ve izleme düzenlemeleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek için önümüzdeki haftalarda daha fazla istişare devam edecektir."