Haberler

ABD'de mahkeme, Demokratların North Carolina'da erken oy kullanma merkezleri açılması talebini reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD federal mahkemesi, Demokratların North Carolina'daki üç üniversitede erken oy kullanma merkezi açma talebini reddetti. Mahkeme, bu tür merkezlerin oylama tarihine yakın bir zamanda açılmasının kafa karışıklığına yol açabileceğini belirtti.

ABD'de federal mahkemenin, Demokratların North Carolina eyaletindeki 3 üniversitede erken oy kullanma merkezleri açılması talebini reddettiği bildirildi.

Federal mahkeme, North Carolina'daki 3 üniversitede erken oy kullanma merkezleri açılması talebine ilişkin kararını açıkladı.

ABD Bölge Yargıcı William Osteen, konuya ilişkin kararında, oylamaya bu kadar yakın bir zamanda erken oy kullanma merkezleri açılmasına destek vermenin kafa karışıklığına yol açabileceğini belirtti.

Söz konusu kararda, Demokratların, Western Carolina Üniversitesi, North Carolina Üniversitesi ve North Carolina A&T Eyalet Üniversitesi kampüslerinde erken oy kullanma merkezi açılması yönündeki talepleri reddedildi.

ABD'nin yasama organı Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 üyenin tamamı ve üst kanadı Senato'daki üyelerin üçte biri, 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde yeniden belirlenecek.

Ancak, ön seçimlerin 3 Mart'ta başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru