ABD'de mahkeme, Demokratların North Carolina'da erken oy kullanma merkezleri açılması talebini reddetti

ABD'de federal mahkemenin, Demokratların North Carolina eyaletindeki 3 üniversitede erken oy kullanma merkezleri açılması talebini reddettiği bildirildi.

Federal mahkeme, North Carolina'daki 3 üniversitede erken oy kullanma merkezleri açılması talebine ilişkin kararını açıkladı.

ABD Bölge Yargıcı William Osteen, konuya ilişkin kararında, oylamaya bu kadar yakın bir zamanda erken oy kullanma merkezleri açılmasına destek vermenin kafa karışıklığına yol açabileceğini belirtti.

Söz konusu kararda, Demokratların, Western Carolina Üniversitesi, North Carolina Üniversitesi ve North Carolina A&T Eyalet Üniversitesi kampüslerinde erken oy kullanma merkezi açılması yönündeki talepleri reddedildi.

ABD'nin yasama organı Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 üyenin tamamı ve üst kanadı Senato'daki üyelerin üçte biri, 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde yeniden belirlenecek.

Ancak, ön seçimlerin 3 Mart'ta başlaması bekleniyor.