Kuveyt'te, ABD'ye Ait Üç F-15 Savaş Uçağı Yanlışlıkla Açılan "dost Ateşi" Nedeniyle Düştü

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı yürütülen 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında görev yapan üç F-15 savaş uçağının Kuveyt üzerinde düşüş nedeni olarak 'dost ateşi' olduğunu açıkladı. Uçaktaki altı mürettebat kurtarıldı.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu" adını verdikleri harekat kapsamında görev yapan üç F-15 savaş uçağının Kuveyt üzerinde ilk berlirlemelere göre, "dost ateşi gibi görünen" saldırı sonucu düşürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un yazılı açıklamasında, "1 Mart günü doğu saati ile 23.03'te, Destansı Öfke Operasyonu'na destek kapsamında görev yapan üç ABD F-15E Strike Eagle savaş uçağı, dost ateşi gibi görünen bir nedenle Kuveyt üzerinde düştü" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu, üç uçakta bulunan toplam altı mürettebatın güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığını, tamamının kurtarıldığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi. CENTCOM ayrıca, İran'a karşı yürütülen operasyona verdiği destek nedeniyle Kuveyt savunma güçlerine teşekkür etti ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, "birden fazla" ABD savaş uçağının düştüğünü doğrulamış ve olayın araştırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA
500

