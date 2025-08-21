ABD Donanmasında Casusluk Suçlaması: Jinchao Wei Suçlu Bulundu

ABD donanmasında görev yaparken Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladığı" gerekçesiyle yargılanan Jinchao Wei, mahkemede suçlu bulundu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Çinli istihbarat yetkilisine ABD'nin ulusal savunma bilgilerini gönderdiği" gerekçesiyle yargılanan Wei'nin davasında jürinin kararı belli oldu.

Jüri, 5 gün süren duruşmanın ardından Wei'yi casusluk dahil 6 suçtan mahkum etti.

Mahkemeye sunulan deliller, Wei'nin Şubat 2022'de San Diego kentindeki donanma üssünde görev yaparken Çinli bir istihbarat yetkilisiyle sosyal medya aracılığıyla temas kurduğunu gösterdi.

İkili arasındaki temaslara dair belgelere göre, Ağustos 2023'te gözaltına alındığı tarihe kadar USS Essex savaş gemisinin görüntülerini Çinli yetkiliyle paylaşan Wei'nin, ABD donanmasına ait hassas bilgileri 12 bin dolar karşılığında sızdırdığı öğrenildi.

Wei'nin cezası 1 Aralık'ta açıklanacak.