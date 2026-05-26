WSJ: ABD donanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik etmeye yeniden başladı

ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere yeniden rehberlik etmeye başladığı iddia edildi. WSJ'nin haberine göre, 2 milyon varil ham petrol yüklü bir Yunan tankerine Umman kıyıları açıklarında eşlik edildi ve önümüzdeki günlerde bir düzine geminin geçişine yardımcı olunması planlanıyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li askeri yetkililer, ABD donanmasının 2 milyon varil ham petrol yüklü bir Yunan tankerine "Umman kıyıları açıklarında eşlik ettiği" bilgilerini paylaştı.

Yetkililer, donanmanın önümüzdeki günlerde tankerler ve konteyner gemileri de dahil, "yaklaşık bir düzine geminin su yolundan geçmesine yardımcı olmayı planladığını" ileri sürdü.

Gazetenin haberinde, söz konusu geminin mart ayı başından beri Orta Doğu Körfezi'nde mahsur kaldığı ve bugün itibarıyla yükünü teslim etmek üzere Hindistan'a doğru yol aldığı kaydedildi.

Haberde, "Bu koruma, daha önce ABD tarafından başlatılan ve hayati öneme sahip denizcilik koridorundan gemileri yönlendirmeyi amaçlayan ancak operasyonun başlamasından yaklaşık 36 saat sonra durdurulan Özgürlük Projesi'nin yenilenmiş bir hamlesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Dün Hindistan ziyaretinde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkati çekerek, "Umarım bunu başarabiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından konuşan Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
