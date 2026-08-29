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ABD, Pasifik'te uyuşturucu teknesini batırdı

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ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına yakıt sağladığı gerekçesiyle bir tekneye müdahale etti, mürettebatı Ekvador'a tahliye edip tekneyi batırdı. Bu tür operasyonlar uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.

ABD'nin, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini iddia ettiği bir tekneye müdahale ettiği bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği ifade edildi.

ABD askerlerinin gemiye çıkarak arama yaptığı ve gemideki kişileri Ekvador'a tahliye ettiği aktarılan açıklamada, bunun ardından geminin batırıldığı kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA
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