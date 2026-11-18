ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Jay Clayton, son günlerde teknoloji şirketlerinin hizmetlerinde peş peşe yaşanan kesintilerin "koordineli" veya "devlet destekli" saldırılar olmadığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan "Dünya Genelinde Tehditler" oturumuna katılan Clayton, ABD'de son dönemde yaşanan hizmet kesintilerinde, siber saldırı olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Clayton, ABD merkezli çok sayıda teknoloji şirketinin hizmetlerinde art arda yaşanan hizmet kesintilerine ilişkin "Bugün elimizdeki bilgilere ve yaptığımız kapsamlı incelemelere dayanarak, bunların bakım ve teknik değişikliklerle ilgili ayrı hizmet kesintileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar, koordineli veya devlet destekli saldırılar değildir." ifadesini kullandı.

Söz konusu hizmet kesintilerinin zamanlamasının soru işaretlerine neden olduğunu ve bunu anladıklarını aktaran Clayton, Amerikan halkının ne olup bittiğini bilmeye hakkı olduğunu vurguladı.

Jay Clayton, "İstihbarat topluluğumuz, ABD ağlarını ve kolluk kuvvetlerimizi tehdit eden her türlü kötü niyetli siber faaliyet olasılığını izlemeye ve bu konuda tetikte olmaya devam ediyor." diyerek, siber saldırılar konusunda her zaman dikkatli olduklarının altını çizdi.

Dünya genelindeki tehditlerin ele alındığı söz konusu oturuma, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in katılmaması dikkati çekerken, Komite Başkanı Andrew Garbarino, Patel'in oturumda olmamasını eleştirdi.

Kaynak: AA