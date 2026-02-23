Haberler

ABD, İran'la artan gerilim nedeniyle bazı diplomatların Lübnan'ı terk etmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan İran gerilimi nedeniyle gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin Lübnan'dan ayrılmasını emretti. Ayrıca, Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyaretlerini erteleyebileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasını emrettiği bildirildi.

Associated Press'e (AP) bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasının istendiğini belirtti.

Yetkili, Lübnan'daki söz konusu personelin geçici olarak ülkeden ayrılacağını kaydetti.

İsmini vermek istemeyen başka bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta sonu İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretleri erteleyebileceğini ifade etti.

ABD ve İran arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

Boğaziçi'ni ziyaret etmişti! Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı mesaj
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında

ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor