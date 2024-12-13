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ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabulüne ilişkin ABD'den yazılı açıklama geldi. Görüşmede "ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bölgesel işbirliği" ile "Suriye'deki siyasi geçiş sürecini destekleme" konusundaki başlıkların ele alındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD- Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama

"TÜM AKTÖRLER İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMELİ"

Görüşmede Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi. Bakan Blinken'ın ayrıca, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini de dile getirdiği kaydedildi.

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımurat akkaya:

iranı vuracağız içerdemisin evlat demeye gelmiş .

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Haber YorumlarıErol Birol :

Gözünün yağını yiyim biz ettik sen etme gibisinden bakıyor blinken.

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Haber Yorumlarıdehide:

Blinken duruşundan da belli olduğu üzere bizi oradan atma ve koru diye yalvarmaya geldi. Küçük düşmesinler diye böyle haber yapılıyor. Erdoğan büyüklük gösterdi yine. Normal biri olsa Bahçıvanla falan görüştürürdü.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

İsrail destekçisi yahudiyi karşına almış konuşuyorsun..Batarya % 1 reis , bitiyorsun..

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