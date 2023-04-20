ABD Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanmasına tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasının Tunus hükümetinin muhaliflere yönelik endişe verici tavrının göstergesi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunus hükümetinin, siyasi muhalifleri ve hükümeti eleştirenleri tutuklamasının, Tunusluların düşünce ve ifade özgürlüğünü açıkça garanti altına alan ülkenin anayasasındaki prensiplerle temel olarak çeliştiğine işaret edildi.

Eski Meclis Başkanı Gannuşi'nin tutuklanmasının, Ennahda partisi genel merkezinin kapatılması ve belirli muhalefet gruplarca düzenlenen toplantıların yasaklanmasının Tunus hükümetinin muhaliflere yönelik endişe verici tavrının göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Tunus hükümetinin, ifade özgürlüğüne ve diğer insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü, herhangi bir birey veya siyasi partiden daha önceliklidir, işleyen bir demokrasi ve ABD-Tunus ilişkileri için temel öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

???????Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince bugün sabaha karşı tutuklanmıştı.