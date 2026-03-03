Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Doğu'daki Vatandaşlara Ayrılma Çağrısı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarına bulundukları ülkelerden acilen ayrılmaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, bölgedeki artan gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle yapılmıştır. Vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik bu adım, uluslararası durumu dikkate alarak gerçekleştirilmektedir.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu

