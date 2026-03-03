ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Doğu'daki Vatandaşlara Ayrılma Çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarına bulundukları ülkelerden acilen ayrılmaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, bölgedeki artan gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle yapılmıştır. Vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik bu adım, uluslararası durumu dikkate alarak gerçekleştirilmektedir.
Kaynak: AA / Hakan Çopur