Axios: Küba'ya giden ABD'li heyet, Castro'nun torunuyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Küba'da Raul Castro'nun torunuyla birlikte birçok bürokratla görüşerek, ülkeye Starlink uydu interneti sağlama teklifinde bulundu. Bu, son 10 yıldan fazla süredeki ilk resmi ziyaret olarak dikkat çekiyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Küba'ya giderek burada Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Guillermo Rodriguez Castro'nun da aralarında bulunduğu bürokratlarla görüştüğü öne sürüldü.

Axios'un bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'den bir heyet dün Küba'ya gitti.

Söz konusu heyetin son 10 yıldan fazla süredir Küba'ya giden ilk resmi heyet olduğuna dikkati çeken yetkili, burada birçok görüşme yapıldığını ancak Castro dışında görüşülen kişilerin bilgilerinin paylaşılamayacağını kaydetti.

Yetkili, giden heyetin ABD ile anlaşılması durumunda Küba'ya Starlink uydu interneti sistemi aracılığıyla internet sağlamayı teklif ettiğini belirtti.

Söz konusu yetkili, "Başkan Trump, mümkünse diplomatik bir çözüm arayışında, ancak Küba liderleri harekete geçmeye istekli veya yetenekli değilse, adanın büyük bir ulusal güvenlik tehdidi haline gelmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
