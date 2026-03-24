ABD Dışişleri Bakanı Rubio, eski ev arkadaşının suçlandığı davada ifade verdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela hükümeti adına lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan eski Florida Eyalet Meclis Üyesi David Rivera'nın mahkemesinde ifade verdi. Rubio, ikilinin planlarıyla bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Rivera'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde yönetimini etkilemek için Venezuela adına "yasa dışı şekilde çalıştığı" iddia edilen davada kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Rubio, 1983'ten bu yana bir ceza davasında ifade veren ilk aktif kabine üyesi oldu.

Rubio'nun aynı zamanda eski ev arkadaşı olan Rivera ve suç ortağı Esther Nuhfer, "2022'de kara para aklamak ve ABD hükümetine yabancı ajan olarak kayıt yaptırmamaktan" suçlanırken Dışişleri Bakanı'na herhangi bir suç atfedilmedi.

Mahkemede, Rivera ile arkadaş olduğunu kabul eden Rubio, ikilinin planlarıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Dosyaya göre, Venezuela hükümetinin isteği üzerine Rivera ve Nuhfer, o dönemde henüz senatör olan ve Rivera'nın eski ev arkadaşı Rubio'nun yanı sıra, Beyaz Saray'ın önde gelen eski danışmanlarından Kellyanne Conway'i de etkilemeye çalıştı.

Savcı Roger Cruz mahkemedeki konuşmasında, "Kanıtlar, bu iki sanığın 50 milyon dolar karşılığında komünist diktatör Nicolas Maduro ve onun sağ kolu Delcy Rodriguez için gizlice lobi yapma konusunda anlaşma yaptığını gösterecek." ifadelerine yer verdi.

Rodriguez, ocak ayında Maduro'nun ABD tarafından askeri müdahaleyle alıkoyulmasının ardından Venezuela'nın geçici başkanı olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
