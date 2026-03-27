Haberler

ABD Dışişleri Bakanı, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için "müzakere" kararlılığını vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için müzakere yoluyla çözüm sağlama konusundaki kararlılığını G7 toplantısında yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik "müzakere yoluyla çözümü" en kısa sürede sağlamaya kararlı olduğunu bildirdi.

Bakan Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik yaklaşımına ilişkin paylaşım yaptı.

Rubio, "Bugün G7'de (G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı), Başkan Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı için ateşkes ve müzakere yoluyla çözümü en kısa sürede sağlamaya kararlı olduğunu yineledim." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Rubio'nun da bulunduğu G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bir fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış