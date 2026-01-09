Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Ramdin ile telefonda görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Albert Ramdin ile yaptığı görüşmede, OAS'ın Venezuela'daki iktidar geçişine destek olma rolünü vurguladı. Görüşmede, OAS'ın kıta genelinde istikrar sağlamadaki önemi ve Venezuela halkının sorunlarına yaklaşım üzerinde duruldu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
