ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail ziyaretini iptal etti

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Bakan Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun daha önce planlanan İsrail ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Johnson, açıklamasında, "Bakan Rubio, bölgedeki mevcut durumdan dolayı 2 Mart'ta İsrail'e gitmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
