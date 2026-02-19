Haberler

ABD Dışişleri Bakanı'nın 28 Şubat'ta İran'ı görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İran ile yapılan müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Netanyahu ile görüşeceği açıklandı. Ziyaretin, olası saldırılar öncesinde güvenlik değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bir yandan müzakerelerin, bir yandan da gerginliğin sürdüğü İran'la ilgili görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Şubat'ta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, bir ABD'li yetkilinin Rubio'nun İsrail ziyaretini doğruladığını kaydetti.

Haberde, Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceği aktarıldı.

Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ardından, İsrail'in müzakerelerin çökme ihtimaline karşı hazırlıklar yaptığı ileri sürülmüştü.

İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi yetkililerinin İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı Sekreteri Shai Clapper'den güvenlik değerlendirmesi aldığı, İran'a karşı muhtemel savaşa hazırlıkların konuşulduğu aktarılmıştı.

ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine Tel Aviv yönetiminin, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği de bildirilmişti.

