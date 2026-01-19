ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Rubio, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ve İran'daki mevcut durum konusunda koordinasyonu sürdürmek üzere görüştü." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Orta Doğu'da "güvenlik ve istikrarın desteklenmesi" üzerine bir konuşma yapıldığı kaydedilen açıklamada, iki bakanın, bölgedeki gelişmeler hakkında "yakın temas halinde kalma" konusunda mutabık oldukları aktarıldı.