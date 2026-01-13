Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Honduras Devlet Başkanı Asfura ile bir araya geldi

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmede, güvenlik, ulusötesi suçlarla mücadele ve düzensiz göç gibi konular ön plana çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile yaptığı görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 30 Kasım'da düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan Filistin kökenli Asfura ile bir araya geldi.

Görüşmede, Venezuela'da istikrarın sağlanmasına yönelik bölgesel çabalar dahil ABD ve Honduras'ın ortak öncelikleri ele alındı.

Rubio'nun, ABD ile Honduras ortaklığının derinleştirilmesine yönelik kararlılığı memnuniyetle karşıladığı görüşmede, ulusötesi suçlarla mücadele, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının teşvik edilmesi ve düzensiz göçün sona erdirilmesi konuları görüşüldü.

Görüşmede, Asfura'yı seçim zaferinden dolayı tebrik eden Rubio, Honduras halkını 30 Kasım'da düzenlenen seçimlere güçlü demokratik katılım gösterdiği için takdir ettiğini dile getirdi.

Rubio, ABD ve Honduras arasındaki iade anlaşmasının sürdürülmesi ve bilgi paylaşımının genişletilmesi dahil güvenlik konusunda işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
