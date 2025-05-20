ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye Uyarısı: İç Savaş Eşiğinde

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye Uyarısı: İç Savaş Eşiğinde
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye geçici hükümetinin zorluklarını değerlendirerek, ülkenin birkaç hafta içinde bölünebileceği ve tam ölçekli bir iç savaşın kapıda olduğunu duyurdu.

(ANKARA) -ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Suriye geçici hükümetinin geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmemize göre, geçiş hükümetinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde. Ülkenin bölünmesi, birkaç hafta içinde gerçekleşebilir, aylar değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde  Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, Suriye'de "tam ölçekli bir iç savaşa" sadece birkaç hafta uzaklıkta olabileceği uyarısında bulunurken, geçiş dönemi yetkililerinin başarısı için umutlu olduğunu ifade etti.

Rubio, yaptığı konuşmada "Açıkçası,Suriye'nin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, geçiş otoritesinin potansiyel bir çöküşten ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde. Ülkenin bölünmesi, birkaç hafta içinde gerçekleşebilir, aylar değil" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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