ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Rusya'ya Savaşın Sona Ermesi Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde "savaşın bir an önce sona erdirilmesi" çağrısında bulunarak ABD'nin bu hususta "ciddi" olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio ile Lavrov, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık açıklamasına göre iki dışişleri bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 25 Nisan'da Moskova'da yaptığı görüşmeleri ve barış anlaşması yolunda bundan sonra atılacak adımları ele aldı.

Açıklamada, "Bakan Rubio, görüşmede, bundan sonra atılacak adımları değerlendirdi ve savaşın hemen sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD, bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi konusunda ciddidir." ifadesine yer verildi.