WSJ: Binlerce ABD deniz piyadesi 27 Mart'ta Orta Doğu'ya varacak

Wall Street Journal, binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu tarihin, Trump'ın İran için belirlediği önemli bir son tarih olduğu vurgulanıyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini iddia etti.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart Cuma günü Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor.

Ayrıca 27 Mart'ın, ABD Başkanı Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için belirlediği son tarih olması dikkati çekiyor.

Kaynaklar, Japonya merkezli USS Tripoli ve ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans ve 31. Deniz Piyade Biriminden yaklaşık 2 bin 200 deniz piyadesinin, 27 Mart'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasına intikal edeceğini belirtti.

Öte yandan, USS Boxer bünyesinde görev yapan 11. Deniz Piyade Sefer Biriminin de birkaç hafta içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıkması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Taraftarı ikiye bölen kare!
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi