ABD'den Yemen'deki Husi Gruplarına Hava Saldırıları

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD savaş uçakları çarşamba günü Yemen'in kuzeyinde Husi grubunun kontrolündeki askeri bölgelere 7 hava saldırısı düzenledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Yemen hükümet güçlerinden bir askeri yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ABD savaş uçaklarının çarşamba günü Yemen'in kuzeyinde Husi grubunun kontrolündeki askeri bölgelere 7 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, saldırıların Amran vilayetinin Harf Sufyan ilçesi ile Yemen'in başkenti Sana'nın güneyindeki Sanhan ilçesinin Jarban bölgesindeki kritik öneme sahip askeri noktaları hedef aldığını söyledi. Yetkili, hava saldırılarında meydana gelen kayıplar ya da hasarın boyutuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)