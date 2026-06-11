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ABD, Ürdün'deki vatandaşlarına güvenli yerlere geçmeleri uyarısı yaptı

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İran'ın Ürdün'e saldırısı sonrası ABD'nin Amman Büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarına güvenli yerlere geçmeleri ve yerel uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, İran'ın saldırısı sonrası Ürdün'deki ABD vatandaşlarına güvenli yerlere geçmeleri uyarısında bulundu.

İran'ın Ürdün'e saldırısı sonrası ABD'nin Amman Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik uyarısı yapıldı.

Ürdün'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı olduğu belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından güvenli bir yere geçmeleri talep edildi.

ABD vatandaşlarından bir sonraki duyuruya kadar oldukları güvenli yerlerde kalmaları ve yerel duyuru ve uyarıları takip etmeleri istendi.

İran, ABD ordusunun gece saatlerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak Ürdün'deki ABD ordusuna ait Muvaffak Salti askeri üssünü hedef almıştı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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