ABD'li Büyükelçi Barrack'tan, Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası güce dahil olması önerisi

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak uluslararası güçte yer almasını önerdi. Barrack, Türkiye'nin bölgedeki en büyük kara gücüne sahip olduğunu ve Hamas ile diyalog içinde olduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi planlanan uluslararası güce dahil edilmesi önerisinde bulundu.

İsrailli gazeteci Amichai Stein, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack'ın The Jerusalem Post gazetesinin Washington'da düzenlediği konferansta Gazze'de kurulması planlanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin onayını alan uluslararası güç konusunda açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Barrack, Türkiye'nin Gazze'deki konuşlandırılması planlanan uluslararası güç içerisinde yer almasını önerdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin "bölgedeki en büyük ve en etkili kara gücüne sahip olduğunu" ve "Hamas ile diyalog içerisinde" olduğunu aktaran Barrack, "Bu yüzden, tansiyonu düşürmeye yönelik bir güç içerisinde yer almaları faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

Gazze için geçici yönetim planı

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de yapıda yer alacak.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

