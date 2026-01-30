ABD'li Senatörlerden Suriye'deki "kürtleri Koruma Yasası" Önerisi

( ANKARA ) - ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Richard Blumenthal, " Suriye'deki Kürtleri korumayı amaçlayan" yeni bir yasa teklifini Kongre'ye sundu. Yasa teklifinde, Suriye hükümet yetkililerine, finansal kuruluşlarına ve Suriye hükümetiyle askeri veya mali destek dahil herhangi bir işlem gerçekleştiren yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması öneriliyor.

Senatör Graham, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Kürtleri Kurtar Yasası"nın (Save the Kurds Act) sunulduğunu duyurdu.

Kongre'de özellikle SDG başta olmak üzere Kürt grupların korunmasına yönelik güçlü bir iki partili destek bulunduğunu ifade eden Graham, "SDG, önemli ölçüde Kürt unsurlardan oluşan bir yapı olarak, IŞİD'e karşı mücadelenin en ağır yükünü taşıdı" dedi.

Graham ayrıca "Suriye'nin kültürel, etnik ve siyasi açıdan karmaşık bir yapıya sahip olduğunun farkındayım. Ancak Kürtlere yönelik saldırılar, ABD'nin uluslararası konumunu ciddi biçimde zayıflatır ve Suriye'nin bir ülke olarak gelişme kapasitesini sekteye uğratır. Suriye'de Kürtlere karşı sonuçsuz bir şekilde harekete geçilebileceğini düşünen ülke ya da gruplar varsa, çok büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.

Blumenthal da "Suriye'deki Kürtleri korumamız ve onları Suriye hükümetinin olası misilleme veya intikam girişimlerine karşı güvence altına almak için harekete geçmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Kürtleri Kurtar Yasası" kapsamında, şunlar öngörülüyor:

Suriye hükümet yetkililerine, finansal kuruluşlarına ve Suriye hükümetiyle askeri veya mali destek dahil herhangi bir işlem gerçekleştiren yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması,

Kürt öncülüğündeki SDG'nin IŞİD'in ortadan kaldırılması sürecinde ABD ile birlikte yürüttüğü çalışmalardaki katkılarının tanınması,

Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) yeniden Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlanması,

Suriye'nin "teröre destek veren devlet" statüsünün kaldırılmasının Kongre onayına tabi tutulması,

Suriye hükümetinin Kürt öncülüğündeki SDG ve ortaklarına yönelik tüm saldırıları durdurduğunu Kongre'ye belgelemesi halinde başkana yaptırımları askıya alma yetkisi verilmesi,

Suriye hükümetinin saldırıları yeniden başlatması durumunda yaptırımların derhal yeniden yürürlüğe girmesini öngören "geri dönüş" (snapback) mekanizmasının devreye sokulması.