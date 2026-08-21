ABD'den sınır dışı edilen 20 kişi Liberya'ya ulaştı

ABD'den sınır dışı edilen, üçüncü ülke vatandaşı 20 kişi, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Liberya'ya ulaştı.

Liberya yerel basınında çıkan haberlere göre, Liberya Enformasyon Bakanı Jerolinmek Piah, iki ülke arasında Eylül 2025'te yapılan anlaşma kapsamında Liberya'nın bir yıl içinde 1200'e kadar kişiyi kabul edebileceğini açıkladı.

ABD'den sınır dışı edilen ilk gruptaki 20 kişi başkent Monrovia yakınlarındaki Roberts Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Piah, anlaşmanın ABD'den sınır dışı edilen kişilerin "güvenli, insan onuruna yakışır ve zamanında" Liberya'ya kabul edilmesini öngördüğünü belirtti.

Liberya'nın kabul edeceği kişilerin üçüncü ülke vatandaşlarından oluşacağını aktaran Piah, bunlar arasında Afrika ve Amerika kıtasındaki ülkelerin vatandaşlarının bulunduğunu ve bazı kişilerin Liberya'ya sığınma başvurusunda bulunabileceğini kaydetti.

Liberya hükümeti, ülkeye gelen kişilerin kimlikleri, vatandaşı oldukları ülkeler ve nerede barındırılacaklarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'nin üçüncü ülke uygulaması tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Gana'nın yanı sıra Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda da ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları, uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıları zulüm ve işkence riski bulunan ülkelere gönderebildiğini belirterek programı eleştiriyor.

Haziran ayında da ABD'nin Ekvator Ginesi'ne yaptığı benzer sınır dışı işlemlerinin durdurulması talebiyle Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu nezdinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA