ABD'den Rusya'ya Acil Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Moskova'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yapılan müzakerelerdeki tutumunu eleştirerek "derhal" ateşkes çağrısı yaptı.

Kellogg, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna basınından bir manşete yer vererek Rusya'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un müzakerelerin durumu hakkındaki açıklamalarını hedef alan Kellogg, "Rusya'nın, barış görüşmelerini ABD ve Ukrayna'nın engellediği yönündeki iddialarının hiçbir temeli yok." değerlendirmesini yaptı.

Kellogg, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek amacıyla ilerleme sağlanması konusunda "tutarlı ve kararlı" hareket ettiği mesajını vererek ülkesinin, "derhal" bir ateşkes ilan edilmesi ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla "üçlü görüşmelere" geçilmesini istediğini vurguladı.

Trump'ın Özel Temsilcisi, "Rusya, Ukrayna'daki sivil hedefleri bombalarken zaman kazanmaya devam edemez." ifadesini kullandı.