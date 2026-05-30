ABD Savunma Bakanı, zengin ülkelerin savunmalarını sübvanse etmeyeceklerini söyledi Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington yönetiminin Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleriyle ilişkilerini "bağımlılık yerine ortak sorumluluk" temelinde yeniden şekillendireceğini belirterek, "Zengin ülkelerin savunmasını ABD'nin sübvanse ettiği dönem sona erdi." dedi.

Hegseth, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesindeki savunma ve güvenlik konularının ele alındığı Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, Washington'un Hint-Pasifik stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ittifak ve ortaklıklarında yeni bir döneme girdiğini ifade eden Hegseth, bu yaklaşımın ABD'yi daha güçlü, müttefiklerini ise daha yetkin hale getireceğini söyledi.

Hegseth, ABD'nin artık müttefik ülkelerin savunma yükünü tek başına üstlenmeyeceğini belirterek, "Zengin ülkelerin savunmasını ABD'nin sübvanse ettiği dönem sona erdi. Ortaklara ihtiyacımız var, himaye edilen devletlere değil. Bağımlılık değil, ortak sorumluluk üzerine kurulu ittifaklar istiyoruz." dedi.

Hint-Pasifik bölgesinin ABD'nin güvenliği ve refahı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Hegseth, bölgede istikrarlı bir güç dengesi kurulmasının Washington yönetiminin temel hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Hegseth, ortak savunmaya yeterli katkı sağlamayan müttefiklerle ilişkilerin yürütülme biçiminde değişikliğe gidilebileceği uyarısında bulunarak, bölge ülkelerini kendi savunma kapasitelerine daha fazla yatırım yapmaya çağırdı.

ABD'nin bölgede Çin dahil herhangi bir ülkenin hegemonya kurmasını istemediğini belirten Hegseth, amaçlarının çatışma değil, "ölçülü ve kararlı güç" yoluyla istikrarı korumak olduğunu söyledi.

Hegseth, ABD'nin Hint-Pasifik'te barışı korumak için askeri kapasitesini güçlendirmeyi sürdüreceğini belirterek, "Amerika bir Pasifik ülkesidir ve Çin'in bu bölgedeki uzun süredir devam eden konumumuza saygı duyması konusunda ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
