Nyt: "Abd, Maduro'ya Türkiye'ye Gitmesini Önerdi, Reddedilince Operasyon Başlatıldı"

(ANKARA) - ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, kendisine yönelik askeri operasyon öncesinde, "Washington yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya görevi bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde teklif sunduğunu" ileri sürdü. Gazete, teklifin reddedilmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Aralık'ta operasyon talimatı verdiğini aktardı.

NYT'nin makalesine göre, operasyon öncesindeki günlerde Washington ile Karakas arasında perde arkasında diplomatik temaslar yürütüldü. Bu görüşmelerde Maduro'nun bir anlaşma kapsamında ülkeyi terk etmesi seçeneği gündeme geldi. Gazete, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, 23 Aralık'ta iletilen teklif kapsamında Maduro'nun Venezuela'dan ayrılarak Türkiye'ye gitmesinin seçenekler arasında yer aldığını aktardı. Haberde, bunu kabul etmesi halinde ABD'nin askeri baskın planını durduracağı ve malvarlığına ilişkin bazı güvenceler sunacağı ifade edildi. Yetkililer, Maduro'nun bu teklifi "öfkeyle reddettiğini" savundu.

"En riskli Amerikan özel operasyonlarından biri"

NYT'nin haberinde, söz konusu operasyonun "Usame bin Ladin'in 2011'de öldürüldüğü baskından bu yana en riskli Amerikan özel operasyonlarından biri" olarak değerlendirildiği aktarıldı. Gazete, Trump yönetiminin operasyonu "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" olarak gerekçelendirmesine karşın Venezuela'nın küresel uyuşturucu ticaretinde belirleyici bir rol oynamadığı yönündeki değerlendirmelere dikkati çekti.

Haberde ayrıca, Trump'ın söylemindeki değişime işaret edilerek, daha önce işgal ve rejim değişikliğine karşı çıkan ABD Başkanı'nın bu kez Venezuela'nın kontrolünün Amerikan yetkililerinde olduğunu ilan ettiği hatırlatıldı. Analizde, operasyonun yalnızca bir güvenlik hamlesi değil, ülkenin siyasi ve ekonomik geleceğine doğrudan müdahale anlamı taşıdığı vurgulandı.

NYT, operasyonun teknik başarısına yönelik övgülere rağmen, "taktik kusursuzluğun hukuki ve siyasi meşruiyete ilişkin ciddi soru işaretlerini ortadan kaldırmadığını", sivil kayıplar ve uluslararası hukukun ihlali iddiaları nedeniyle tartışmaların büyümesinin beklendiğini ifade etti.

Washington Post: "Türkiye güvenli liman olabilir"

ABD merkezli bir başka gazete olan Washington Post da yaklaşık bir ay önce Maduro'nun olası bir sürgün durumunda Türkiye'yi güvenli bir liman olarak değerlendirebileceğini yazmıştı. Gazeteye konuşan ABD'li bir yetkili, "Türkiye Maduro için mükemmel bir yer. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güveniyor ve Erdoğan'ın Trump ile iyi ilişkileri var. Bu senaryolar üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullanmıştı.