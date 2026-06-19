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ABD'nin hazırladığı plana göre İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmen çekileceği iddia edildi

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ABD'nin Lübnan'da Hizbullah'ı tasfiye etmek için bir plan hazırladığı, bu kapsamda İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kısmen çekileceği ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı öne sürüldü. İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakere turu bekleniyor.

ABD'nin Lübnan'da Hizbullah'ın tasfiyesi için bir plan hazırladığı ve bu plan kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kısmen çekileceği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, gelecek hafta İsrail ile Lübnan arasında yeni bir müzakere turu gerçekleşeceği ve kaynaklara göre bu görüşmelerde pilot bölgeler belirleneceği aktarıldı.

ABD'nin Lübnan ordusunu Hizbullah'ın tasfiyesi hedefiyle kullanmak amacıyla bir plan hazırladığı belirtilen haberde, söz konusu plana göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kısmen çekileceği ve çekildiği yerlere Lübnan ordusunun konuşlanacağı kaydedildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal edilen bölgelerde İsrail ordusu varlığının "gerektiği sürece" kalacağı yönündeki açıklamasına rağmen İsrail ordusunun çekileceği pilot bölgelerin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Öte yandan habere göre, İsrail ordusu kaynakları, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürürken saldırı altında kalacağından korktuklarını belirterek ateşkes anlaşmasının imzalanmasından ziyade bu anlaşmanın İsrail ordusunun talimatlarında ve İsrail'in Lübnan politikasında bir değişikliğe yol açıp açmayacağının önemli olduğu vurguladı.

İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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