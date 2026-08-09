ABD'den Kolombiya'ya 1 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı

ABD yönetimi, Kolombiya'da göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın "narko-terörizmi yenme" hedefini desteklemek amacıyla ülkeye 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı planı açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakan Vekili Todd Blanche başkanlığındaki heyetin, 7 Ağustos'ta göreve başlayan de la Espriella'nın yemin törenine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, heyetin ABD-Kolombiya ilişkilerini yeniden canlandırma ve iki ülke arasındaki güvenlik ve ekonomik ortaklığı derinleştirme taahhüdünü gösterdiği ifade edildi.

ABD'nin Kongre ile birlikte çalışarak de la Espriella yönetiminin ortak hedeflere ulaşmasına destek olmak amacıyla güvenlik paketi kapsamında 1 milyar dolarlık yardım planladığı aktarılan açıklamada, ABD'nin, Kolombiya'nın terör ve suç örgütleriyle mücadelesine destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

De la Espriella'nın göreve gelmesiyle, eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde gerilen ABD-Kolombiya ilişkilerinde yeni bir dönem başlaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce desteğini açıkladığı de la Espriella, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada, uyuşturucu terörizmine ve Kolombiya'nın özgürlüğünü tehdit eden tüm suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüteceklerini dile getirmişti.

Kaynak: AA