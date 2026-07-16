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İran basını: Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

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ABD ordusunun İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı saldırıların ardından Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar duyuldu. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), " İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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