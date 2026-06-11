ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İran'a Saldırı Açıklaması

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin hedef alınacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı karargahı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hegseth, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi.

Hegseth, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşma için hala bir şansı olduğunu savunan Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Hegseth, "Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok" dedi.

Kaynak: ANKA