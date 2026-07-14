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ABD, İran'a yönelik deniz ablukasının saat 23.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırı yeteneklerini zayıflatmak için bugün ek hava saldırıları düzenlediğini ve TSİ 23.00'te deniz ablukasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

NEW ABD ordusu İran'a karşı bugün ek hava saldırıları düzenlediğini ve İran'a yönelik deniz ablukasının da TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "CENTCOM, bugün ABD doğu saat dilimi ile 15.00'te, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı yeteneklerini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a karşı ek bir hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların, Amerikan güçlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmaya hazırlandığı bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, ablukanın TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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