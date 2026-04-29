ABD'den Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'ye destek

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'ye başarı dileklerinde bulundu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Zeydi'ye, tüm Iraklıların beklentilerini karşılayabilecek bir hükümet kurma çabalarında en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Irak halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Zeydi'nin Irak'ın egemenliğini koruma, güvenliği güçlendirme, terörizmi sınırlandırma ve hem Amerikalılar hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarının desteklendiği belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Meclisteki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Irak'taki birçok Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen siyasi parti de Zeydi'yi tebrik ederek destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin, görevlendirme mektubunu almasının ardından en geç 30 gün içinde kabinesini oluşturarak Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.