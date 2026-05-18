Haberler

ABD Hindistan'a 428 Milyon Dolarlık Silah Satışı Onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a Apache helikopter bakım hizmetleri ve M777A2 obüsleri için toplam 428,2 milyon dolarlık satışı onayladı. Bu satışlar, ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a Apache helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanları ile M777A2 Ultra Hafif Obüsler için toplam 428,2 milyon dolarlık silah satışının onaylandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'a, Apache helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışını onaylayan karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satışın tahmini toplam maliyetinin 198,2 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada, Hindistan'a tahmini toplam maliyeti 230 milyon dolar tutan M777A2 Ultra Hafif Obüslerin satışını onaylayan bir karar alındığı duyuruldu.

Her iki açıklamada da bu önerilen satışların, ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendirerek Hindistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği ve ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemlerini de içeren 25 milyar dolarlık yeni askeri satın alım planını onayladığını duyurmuştu.

Hindistan, 2018'de Rusya ile 5,3 milyar dolarlık S-400 anlaşması imzalamış, anlaşma kapsamındaki 5 sistemden 2'si henüz teslim edilmemişti.

Rusya'dan S-400 füzeleri almasına rağmen Hindistan'ın ABD ile askeri ilişkileri devam ediyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı

Yemek yerken dehşeti yaşadılar: Önüne gelene bıçağı salladı!

MSB, EFES-2026 Tatbikatı'ndaki çıkarma harekatına ilişkin görüntü paylaştı

Nefes kesen görüntüler! Mehmetçik adeta gövde gösterisi yaptı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu