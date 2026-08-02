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ABD'den, düzensiz göçmen akışı nedeniyle İspanya'nın Sebte kentine yönelik 3. seviye seyahat uyarısı

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ABD, düzensiz göçmen akışının ardından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye yükseltti.

ABD, düzensiz göçmen akışının ardından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'ya yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, Fas'tan Sebte'ye düzensiz göçmen akışının "öngörülemeyen ve tehlikeli" güvenlik durumlarına yol açabileceği uyarısında bulunularak, bölge için seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ifade edildi.

ABD vatandaşlarına güvenlik riskleri nedeniyle Sebte'ye seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri tavsiye edilen açıklamada, İspanya geneline yönelik seyahat tavsiyesinin ise 2. seviyede tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İspanya'da olası terör saldırılarının turistik bölgeler, havalimanları ile tren istasyonları gibi ulaşım ve alışveriş merkezleri, kamu binaları, oteller, restoranlar, ibadethaneler, eğitim kurumları, parkların yanı sıra büyük kültürel etkinlikleri hedef alabileceği uyarısına yer verildi.

İspanya'ya seyahat etmeyi planlayan ABD'lilere gösterilerden ve kalabalıklardan uzak durmaları çağrısı yapılan açıklamada, vatandaşlarına çevrelerinde olup bitenlere karşı dikkatli olmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve son gelişmeleri yerel medyadan takip ederek seyahat planlarını gerektiğinde değiştirmeye hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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