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ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkeme kararına karşı "doğum turizmi" vakalarını soruşturacak

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ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemenin doğumla vatandaşlık hakkını korumasının ardından, sahte vize başvurularıyla yapılan doğum turizmi planlarını soruşturacağını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemenin doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar vermesinin ardından "doğum turizmi" planlarını soruşturacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "sahte doğum turizminin kovuşturulmasına" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD sisteminin her yıl, doğum yapmak ve çocukları için vatandaşlık elde etmek amacıyla sahte bahanelerle ülkeye seyahat eden binlerce yabancı tarafından "istismar edildiği" savunuldu.

Doğum turizmi planlarının büyük bölümünün, ABD'ye seyahatin amacı ya da kalış süresine ilişkin "yalanlar içeren sahte vize başvurularıyla" başladığı aktarılan açıklamada, "Doğum turizmi planları göçmenlik sistemimizi istismar etmekte ve ceza hukukunu ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının "bu yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar ile bu suç teşkil eden hizmetleri başkalarına satan kişiler hakkında soruşturma yürüteceği" kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi dün, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. maddesi ile korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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