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ABD, Çin'in füze denemesine tepki gösterdi

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ABD, Çin'in nükleer denizaltıdan kıtalararası balistik füze fırlatmasını endişeyle karşıladı ve şeffaflık çağrısı yaptı. Avustralya da benzer eleştirilerde bulundu. Çin ise denemenin rutin bir tatbikat olduğunu savundu.

ABD, Çin'in nükleer denizaltıdan fırlattığı kıtalararası balistik füze denemesine ilişkin, "Çin'in hızla gelişen ve şeffaflıktan uzak nükleer silah kapasitesi, bölge ve dünya açısından endişe kaynağı." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Pasifik Okyanusu'nun güneyine doğru gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinin yakından takip edildiği belirtildi.

"Çin'in hızla gelişen ve şeffaflıktan uzak nükleer silah kapasitesi, bölge ve dünya açısından endişe kaynağı." ifadesi kullanılan açıklamada, Pekin yönetimine, silahların kontrolüne yönelik müzakerelere katılması ve kıtalararası balistik füze fırlatmalarına ilişkin bildirim mekanizmalarına dahil olması çağrısında bulunuldu.

Avustralya'dan "şeffaflık" eleştirisi

Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy da ABC News kanalına verdiği demeçte, Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgede görülen en büyük askeri kapasite artışına sahip olduğunu, bu sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini kaydetti.

Pekin'in füze denemesini bir süredir planladığını ancak kendilerini yalnızca birkaç saat önce bilgilendirdiğini aktaran Conroy, söz konusu denemenin bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini ifade etti.

Çin donanması, dün stratejik nükleer denizaltıdan maket savaş başlığı taşıyan füzeyi başarıyla test etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında füze fırlatmasının rutin bir askeri eğitim tatbikatı olduğu bilgisi verilerek, "Fırlatmada herhangi bir ülke veya nokta hedef alınmamıştır. Çin, uluslararası hukuk ve uygulamalar doğrultusunda yapılan test öncesi ilgili ülkeleri bilgilendirmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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