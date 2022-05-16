ABD'den Çifte Gökkuşağı Manzarası - Haberler

ABD'den Çifte Gökkuşağı Manzarası
Xinhua - Güncel
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WASHINGTON, 16 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Arlington ilçesinde bulunan Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınında gökyüzünde oluşan çifte gökkuşağının üzerinde bir uçak uçuyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
WASHINGTON, 16 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Arlington ilçesinde bulunan Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınında gökyüzünde oluşan çifte gökkuşağının üzerinde bir uçak uçuyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
Xinhua / Güncel