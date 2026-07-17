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ABD'den "Aşırı Sol Terör Gruplarına" Yönelik Vize Kısıtlaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı, aşırı sol terör grupları ve bağlantılı yapılara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikası uygulayacağını duyurdu. Politika, şiddet eylemlerini destekleyen veya teşvik eden yabancı uyrukluları hedef alıyor.

(WASHINGTON) - ABD Dışişleri Bakanlığı, "aşırı sol terör grupları ve bağlantılı yapılara" yönelik yeni vize kısıtlama politikası uygulanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu grupların siyasi hedeflerine ulaşmak amacıyla şiddeti araç olarak kullandığı belirtildi.

Açıklamada, bu yapıların bombalama, suikast ve benzeri terör eylemleriyle ifade özgürlüğünü susturmayı, siyasi muhalefeti sınırlamayı, politika süreçlerini etkilemeyi ve demokratik işleyişi sabote etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Yeni vize kısıtlama politikasının, terör eylemlerini destekleyen veya teşvik eden, şiddet içeren suç faaliyetlerine destek veren, ekonomik sabotaja katılan, şiddet eylemleri için finansman, eleman temini ya da lojistik destek sağlayan yabancı uyrukluları hedef alacağı bildirildi.

Açıklamada, politikanın ABD topraklarında şiddet eylemlerini koordine etmeye çalışan ağların vize yollarını kapatmayı amaçladığı kaydedildi.

Söz konusu adımların, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın ilgili maddesi uyarınca atıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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