ABD'deki 2022 Açık Deniz Teknoloji Konferansı Bugün Sona Eriyor - Haberler

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ABD'deki 2022 Açık Deniz Teknoloji Konferansı Bugün Sona Eriyor

Xinhua - Güncel
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ABD'deki 2022 Açık Deniz Teknoloji Konferansı Bugün Sona Eriyor

HOUSTON, 5 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki 2022 Açık Deniz Teknoloji Konferansı'nda Çinli bir firmanın standında çalışan bir katılımcı, 4 Mayıs 2022. 2 Mayıs'ta başlayan ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1.

HOUSTON, 5 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki 2022 Açık Deniz Teknoloji Konferansı'nda Çinli bir firmanın standında çalışan bir katılımcı, 4 Mayıs 2022. 2 Mayıs'ta başlayan ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1.100 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirilen 2022 Açık Deniz Teknoloji Konferansı 5 Mayıs'ta sona eriyor. (Fotoğraf: Xu Jianmei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Houston, Teksas, Mayıs, Güncel, Haberler

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