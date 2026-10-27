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ABD'de yeni dinozor türüne ait 'Jodi' iskeleti 47,3 milyon dolara satıldı

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Montana'da bulunan yeni türe ait 3 metre uzunluğundaki dinozor iskeleti New York'taki Sotheby's müzayedesinde 47,3 milyon dolara satıldı. 67 milyon yıllık olduğu tahmin edilen 'Jodi'nin 191 fosil kemiğinden oluştuğu belirtildi, satış fiyatı beklentileri aştı.

ABD'de bulunan ve birleştirilen yeni bir dinozor türüne ait iskelet 47,3 milyon dolara satıldı.

ABD'nin Montana eyaletinde bulunan ve yeni bir türe ait olduğu tespit edilen 3 metre uzunluğundaki dinozor iskeleti, New York'taki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

Sotheby's'den yapılan açıklamada, "Jodi" adı verilen dinozor iskeletinin 191 fosil kemiğinin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu ve fosilin "çok iyi korunmuş" olduğu belirtildi.

Müzayedede 6 milyon dolardan açık artırmaya çıkarılan iskeletin 9 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu ancak satış fiyatı beklentileri aştı.

67 milyon yıllık olduğu tahmin edilen "Jodi", açık artırmada 47,3 milyon dolara satıldı.

Kaynak: AA
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